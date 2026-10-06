Dimitris Giannakopoulos: “Chi è contro la NBA oggi ha un trattamento di favore o sa di non avere futuro. Il CSKA deve tornare”

Dimitris Giannakopoulos era tra i 13 proprietari di squadre di EuroLega che ieri si sono riuniti sul Lago di Como per discutere del futuro del basket europeo, meeting in cui è stata rifiutata la prima proposta economica della NBA per la nascita di una sinergia tra la Lega americana e i club europei. L’eccentrico numero uno del Panathinaikos poco fa ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram commentando gli sviluppi fino a questo momento.

Nel farlo, Giannakopoulos non ha risparmiato una critica a chi si oppone all’arrivo della NBA in Europa ammettendo implicitamente di essere pronto a unirsi al progetto NBA Europe. E ha scelto una foto non casuale: uno scatto insieme al presidente del CSKA Mosca, Andrey Vatutin, presente anche lui al meeting in quanto il club russo è ancora oggi uno degli stakeholders di EuroLega, sebbene momentaneamente escluso dalla competizione per via dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

“Alcune squadre erano contro l’espansione verso l’NBA… L’unica logica dietro questa posizione è che o sono trattati bene oggi, oppure sanno che di non avere futuro perché sanno già che non verranno inclusi nel nuovo progetto… Oppure entrambe le cose. Quello che voglio dire prima di tutto è che il CSKA dovrebbe tornare a competere perché, nonostante la rivalità in campo, sono sempre stati degli ottimi avversari. Real Madrid, Panathinaikos e CSKA sono il basket europeo. Senza di loro non ci sono dei veri campioni d’Europa. Congratulazioni all’EuroLega per l’organizzazione dell’evento… Top class!” ha scritto Giannakopoulos. Ovviamente nelle frasi sui campioni d’Europa e sul basket europeo c’è un non troppo velato attacco all’Olympiacos, non menzionato nel post scritto dal proprietario del Pana nonostante sia appunto la squadra campione in carica della competizione. Proprio l’Olympiacos, così come l’Olimpia Milano, sarebbe uno degli oppositori più grossi al progetto NBA in questo momento.

Secondo L’Équipe inoltre l’offerta della NBA recapitata ai club sarebbe di 400 milioni di euro a testa per la partecipazione di un totale di 12 squadre tra le quali non figurerebbe il CSKA Mosca. Quello di Giannakopoulos è quindi da intendersi come un messaggio chiaro anche in questo senso.