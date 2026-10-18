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Dejan Bodiroga, presidente di EuroLega: “L’anno prossimo ci saranno 24 squadre divise in 2 Conference”

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L’EuroLega continua il suo processo di espansione e si “americanizza” in attesa di sapere se ci sarà o meno una collaborazione con la NBA. Dejan Bodiroga, Presidente dell’EuroLega, ha annunciato in un’intervista a Radar Forum che l’anno prossimo le squadre saranno 24, 4 in più delle 20 di questa stagione.

Il dirigente serbo ha però introdotto anche una novità importante, finora mai menzionata: le 24 squadre non giocheranno una fase a campionato, tutte contro tutte, come avviene ora. Saranno invece divise in 2 Conference da 12 club, seguendo quindi il modello NBA dove le franchigie sono distributite nella Eastern e nella Western Conference.

“I prossimi passi per l’EuroLega sono l’espansione e le franchigie. Il prossimo anno cambieremo il formato, passando dagli attuali 20 club, in cui tutti giocano contro tutti, a 24 squadre, con una struttura che prevede sostanzialmente 2 Conference. Non abbiamo ancora stabilito i criteri per la composizione di queste Conference.” – ha detto Bodiroga – “Ci sono tanti interessati e molte offerte per queste franchigie, sia da club di EuroCup che fuori da essa. Ci hanno inviato delle offerte esprimendo il desiderio di diventare membri dell’EuroLega”.

Tra queste possibili nuove squadre probabilmente c’è anche Napoli, che tramite il suo proprietario Matt Rizzetta negli ultimi mesi è entrata nell’orbita della principale competizione europea, partecipando anche all’EuroCup per la prima volta.

Francesco Manzi
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