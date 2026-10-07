AS Monaco, è game over: il club del Principato annuncia il fallimento

Dopo mesi di rifiuti e tentativi di ricorso falliti, l’AS Monaco nelle scorse ore ha dato ufficialmente forfait: a causa dei problemi economici ha dichiarato bancarotta e non prenderà parte ad alcuna competizione in questa stagione. Il club del Principato era già stato escluso per scarse garanzie finanziarie dai principali campionati francesi, dopo essere stato campione di Francia per 3 volte nelle ultime 4 stagioni, compresa la scorsa.

“Cara famiglia Roca, oggi è un giorno triste. Nonostante tutti i nostri sforzi, l’AS Monaco ha dichiarato bancarotta. Il club si prenderà una pausa, sperando di trovare un modo per ristrutturarsi e, un giorno, rilanciare il progetto. La Roca Team lascia il campo da imbattuto nella scorsa stagione in Francia, avendo vinto tutti i maggiori trofei nazionali. Nelle ultime 5 stagioni, Monaco ha battuto tutte le migliori squadre europee che ha affrontato. Il trionfo in EuroCup nel 2021 ha dato al Principato il suo primo titolo sportivo. Nessuno può portarci via già che abbiamo costruito in questi 12 anni” si legge nel comunicato ufficiale con cui è stato annunciato il fallimento.

Parte delle ragioni dei problemi finanziari del club, che nella scorsa stagione aveva fatto molta fatica anche solo a pagare gli stipendi dei giocatori pur raggiungendo alla fine i Playoff di EuroLega, risiedono nella figura del proprietario Aleksej Fedorycsev, imprenditore russo i cui fondi sono stati in larga parte congelati dalle autorità europee per i suoi stretti legami con Mosca. Inutili i tentativi di vendita estivi, con la Helen Holdings che aveva provato a rilevare le quote di maggioranza del club senza però riuscire a concludere l’affare nei tempi utili. Da qui una serie di esclusioni del Monaco dai vari campionati, ultima quella dalla Nationale Masculine 1, terza serie francese che è semiprofessionistica. A luglio inoltre la squadra del Principato figurava tra le partecipanti all’EuroCup, competizione vinta nel 2021 ma che ovviamente il Monaco non ha disputato, venendo sostituito già in estate dal Bosna Sarajevo.