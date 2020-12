Atlanta, sempre priva di Gallinari, fa 3 su 3! KO Detroit, ancora a secco di vittorie

Detroit Pistons @ Atlanta Hawks 120-128

(25-33; 31-32; 31-35; 33-28)

Atlanta, priva di Danilo Gallinari ancora out per infortunio, vince la terza gara dell’anno su tre partite disputate con un grande Trae Young, che chiude con 29 punti in quasi 33 minuti sul parquet. C’è da dire che gli avversari sono stati davvero poco cosa e abbiamo la sensazione che sarà così tutto l’anno per Detroit…

Pistons: Grant 27, Jackson 27, Wright 18, Plumlee 12, Ellington 11, Hayes 10, Bey 10.

Hawks: Young 29, Bogdanovic 17, Collins 15, Hill 12, Rondo 12, Reddish 11, Hunter 11.

Qui trovate le statistiche delle gara e di seguito gli highlights della partita:

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.