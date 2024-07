Carlik Jones si è accordato due settimane fa con il Partizan Belgrado per un contratto biennale e per il primo periodo europeo della sua carriera. L’accordo prevedeva una escape NBA valida fino al 25 luglio. Considerando che la scadenza è passata, si può dire che Jones giocherà la prossima stagione a Belgrado.

Carlik ha suscitato l’interesse delle squadre NBA dopo la sua tripla-doppia contro Team USA in un’amichevole con il Sudan del Sud, anche se non ha ottenuto un contratto NBA.

La scorsa stagione Jones ha giocato in Cina con gli Zhejiang Golden Bulls, con una media di 16,6 punti, 4,2 rimbalzi e 4,9 assist in 22,5 minuti di gioco.

Il giocatore americano con passaporto sudsudanese e che disputerà i Giochi Olimpici con la Nazionale africana, ha ricevuto alcune offerte di two-way contract dall’NBA ma non erano sufficienti per permettergli di lasciare la Serbia e Belgrado per gli Stati Uniti d’America.

L’anno prossimo avremo la fortuna di vedere in EuroLega uno dei giocatori rivelazione della passata FIBA World Cup insieme a uno dei migliori coach del mondo, ovvero Zeljko Obradovic. Stiamo a vedere Carlik Jones come si comporterà con la canotta del Partizan Belgrado.

