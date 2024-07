David Moss è pronto a tornare in campo… in Serie C?

David Moss ha ufficialmente lasciato i campi da basket la scorsa estate ma pare che a settembre possa tornare in palestra, in Serie C, a Ospitaletto, un paese in provincia di Brescia, secondo Bresciaoggi.

A giugno ha giocato con la Nazionale Over 40, con la quale ha conquistato il bronzo ai recenti Europei disputati a Pesaro, ma adesso prende forma anche l’occasione giusta per un posto in Serie C.

Chiaramente non è un’operazione semplice, per svariati motivi, che richiede tempo ma che con i giusti incastri può andare a buon fine. E fretta non ne ha né la formazione bresciana né il giocatore ex Milano e Siena.

Il fil rouge, come scrive Bresciaoggi, è la Pallacanestro Brescia, con Moss che farà parte dello staff tecnico del neo coach Peppe Poeta e con i talenti del settore giovanile che, come lo scorso anno, in una sorta di progetto seconda squadra, disputeranno il campionato di Serie C con la maglia della Cxo Ospitaletto.

Stiamo a vedere se alla fine David Moss innalzerà la competitività della squadra e giocherà insieme ai ragazzi del settore giovanile di Brescia oppure no.

