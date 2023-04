Atlanta vola ai Playoffs, Miami Heat battuti

Sorpresa nel primo turno dei Play-In della Eastern Conference. Gli Atlanta Hawks battono 109-101 i Miami Heat e si qualificano per i Playoffs.

In casa Hawks solita prova da trascinatore per Trae Young che ne segna 25 (nonostante l’1/8 da tre) con 8 rimbalzi e 7 assist. Successo del collettivo per Atlanta che manda in doppia cifra tutti i quattro giocatori entrati dalla panchina e domina a rimbalzo (63-39) principalmente grazie a uno straripante Clint Capela che tira giù ben 21 palloni.

A Miami non bastano i 33 di Kyle Lowry in uscita dalla panca né i 26 (con 23 tiri) di Tyler Herro e i 21 di Jimmy Butler.

Atlanta chiude settima e affronterà i Boston Celtics nel primo turno, gli Heat dovranno battere la vincente di Toronto – Chicago per strappare l’ultimo biglietto per i Playoffs.