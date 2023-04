LeBron James guida i Lakers ai Playoffs, Minnesota battuta

I Los Angeles Lakers staccano il biglietto per i Playoffs battendo i Minnesota Timberwolves 108-102 nel primo Play-In.

Decisivi i 30 punti con 10 rimbalzi di LeBron James, ben supportato da Dennis Schroder (21) e Rui Hachimura (12) con una tripla decisiva nell’overtime. Doppia doppia anche per Anthony Davis (24+15) che però è sembrato avulso dal gioco per larghi tratti. Disastroso D’Angelo Russell con 2 punti e 1/9 dal campo.

Minnesota si mangia le mani per aver buttato via nel quarto periodo una partita condotta per larghi tratti, poi anche nel supplementare una serie di scelte discutibili hanno spianato la strada ai gialloviola. Lakers che così si qualificano con il settimo spot e affronteranno i Memphis Grizzlies nel primo turno.

In casa T’Wolves non bastano i 24 con 11 rimbalzi di Karl Anthony Towns e i 23 del sempreverde Mike Conley. Pesa tantissimo l’assenza di Jaden McDaniels e soprattutto quella di Rudy Gobert per i noti fatti dell’ultima gara di regular season. In grande sofferenza Minnesota nei pochi minuti di riposo concessi a KAT (41′ sul parquet), di fatto senza un sostituto in questo match: con lui in campo il dato del plus/minus recita +18, senza -24. Malissimo Anthony Edwards con 9 punti e 3/17 al tiro, Minnie resta in controllo finché tira con percentuali stellari dall’arco ma cede alla distanza e dovrà guadagnarsi l’accesso ai Playoffs.

I Timberwolves avranno un’altra possibilità contro la vincente della sfida fra New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder. Match per il quale dovrebbe tornare a disposizione Gobert.