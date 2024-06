Awudu Abass, la priorità è la Virtus Bologna? Ma intanto…

Awudu Abass, ala classe 1993 dell’Italbasket che andrà a San Juan de Puerto Rico per provare a vincere il Pre-Olimpico, è al centro di tantissime voci di mercato, tra cui il rinnovo con la Virtus Bologna, ma anche il possibile passaggio all’Olimpia Milano o ai Trapani Shark.

In un’intervista a Fabrizio Fabbri su Il Corriere dello Sport ha parlato di futuro e ha detto che sta aspettando la Virtus Bologna ,a intanto si guarda intorno per non rimanere senza squadra:

“La Nazionale e il Preolimpico sono in cima ai miei pensieri. Aspetto la Virtus, appena decideranno di venire da me. Intanto però mi guardo intorno. Il 30 giugno scade il contratto e per attendere non posso rischiare di rimanere senza squadra”, ha detto Awudu Abass sulla trattativa di rinnovo con la Virtus Bologna, che però sta tardando a iniziare, secondo le sue parole.

Insomma, le VuNere stanno nicchiando, a detta di Abi, mentre i trapanesi e i milanesi stanno spingendo forte per godere delle prestazioni dell’ala comasca ex Brescia e Cantù. Stiamo a vedere alla fine se Valerio Antonini lo convincerà a diventare “Il Re di Trapani”, come ha detto il presidente dei siciliani.

