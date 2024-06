Ale Gentile parla di un suo possibile futuro a Trapani o in Virtus Bologna

Alessandro Gentile è attualmente free agent e sta cercando una squadra in Italia, magari a Trapani o in Virtus Bologna, due squadre ambiziosissime della nostra Serie A. A parlare di queste due possibili destinazioni è stato lui stesso a Sport Club nella trasmissione di ieri.

VIRTUS BOLOGNA

“È una grande squadra, cresciuta tantissimo rispetto a quando c’ero io, era chiaro che la società aveva preso una buona strada. Sarebbe un piacere e un onore tornare a vestire la casacca delle VuNere. Hanno una squadra molto lunga, dove ogni giocatore è importante e fondamentale. Con l’esperienza maturata, ad esempio a Scafati, sarei più capace di essere meno centrale ma di occupare anche altri ruoli. E vorrei mettermi alla prova con giocatori di EuroLega e con un coach come Luca Banchi“.

TRAPANI SHARK

“La preferenza rimane l’Italia. Stefano e Trapani hanno raggiunto un grande risultato, portare in Serie A al primo anno una squadra. Il ricongiungimento familiare farebbe sempre piacere. Ho sempre chiesto posti dove avere spazio e stare bene anche fuori dal campo”.

Insomma, Ale Gentile sogna ancora in grande, anche se sappiamo che non ha moltissimo mercato in Serie A, vediamo se Trapani o la Virtus Bologna punteranno su di lui.

