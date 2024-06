Cos’ha detto Danilo Gallinari di un suo ritorno all’EA7 Milano?

Danilo Gallinari è agli sgoccioli della sua carriera da giocatore professionista ma non vuole lasciare l’NBA per l’Olimpia EA7 Milano quest’estate. L’ha più volte fatto capire e nell’intervista di oggi a Paolo Bartezzaghi de La Gazzetta dello Sport l’ha detto a chiarissime lettere:

“La priorità è l’NBA, l’anno prossimo sarò lì. Nella mia situazione di solito il mercato si muove verso fino luglio. L’ipotesi di chiudere a Milano in questo momento è molto difficile”, ha detto Danilo Gallinari sul suo futuro tra l’Olimpia EA7 Milano e l’NBA.

Insomma, se tutti credevamo che alla fine il Gallo avrebbe terminato la sua carriera in Italia, come ha più volte ribadito dallo stesso negli anni, ora che ci siamo, sembra abbia cambiato idea.

Ci si poteva aspettare una staffetta con Nicolò Melli, vista la decisione della società di non puntare più sul proprio capitano. Ma, a quanto pare e a quanti dichiarato dal classe 1988, non avverrà perché cercherà di ottenere almeno un annuale garantito in qualche squadra NBA, possibilmente in una contender.

Per arrivare a questo, Gallinari cercherà di fare il massimo durante il Pre-Olimpico di San Juan de Puerto Rico poiché l’NBA metterà gli occhi su tutte le Nazionale.

