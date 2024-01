Darvin Ham FRUSTRATISSIMO dopo il crollo dei Lakers contro i Nets: “Sono finite le scuse, amico”

Tutte le sensazioni positive maturate dai Los Angeles Lakers nel solido primo tempo contro i Brooklyn Nets di questa notte – e nelle ultime due partite contro gli Oklahoma City Thunder e i Dallas Mavericks – sono state rapidamente mitigate da un secondo tempo a dir poco mediocre. I Lakers sono stati superati per 38-22 nel terzo quarto e per 30-22 nell’ultimo periodo, andando incontro a un’imbarazzante sconfitta per 130-112 davanti al pubblico della Crypto.com Arena. Ma poi i Lakers di Darvin Ham sono nuovamente naufragati malamente, questa volta contro i Brooklyn Nets…

“Ho pensato che per la maggior parte del tempo il nostro impegno, il nostro ritmo, la condivisione della palla erano ottimi… stava andando tutto a gonfie vele”, ha detto il capo allenatore dei Lakers. “Loro hanno iniziato a correre e noi siamo crollati. Alcune chiamate che pensavamo di dover ricevere non sono andate a nostro favore. Loro hanno segnato dei tiri. Abbiamo tenuto la palla, abbiamo iniziato a rallentare, siamo diventati indecisi”.

“Si tratta di una storia di due tempi diversi. Il primo tempo è quello su cui abbiamo lavorato dopo le ultime due vittorie, e poi l’incoerenza si è manifestata nella ripresa. Dobbiamo solo decidere quale squadra saremo. Sono finite le scuse, amico”.

Considerando la natura altalenante della loro stagione, i Lakers di Darvin Ham hanno fatto seguire alla loro vittoria più incoraggiante quella più scoraggiante contro i Nets.

