VL Pesaro, serve un MEZZO MIRACOLO per la SALVEZZA!

La VL Pesaro non è per niente padrona del proprio destino. Per salvarsi non basta vincere domenica prossima a Mestre contro la Reyer Venezia, che già non è scontato, anche se i veneti non hanno più nulla da chiedere a questa regular season perché sono matematicamente quarti. Devono anche sperare in una serie di incastri fortunati.

Per prima cosa Treviso deve perdere al PalaVerde contro una Tortona aritmeticamente ai playoff e che può arrivare 7a solo vincendo e sperando in una sconfitta di Trento contro la Virtus Bologna, che a sua volta deve portare a casa il bottino pieno per chiudere in testa alla graduatoria di Serie A. Insomma, non è così impossibile una sconfitta della Nutribullet, visto che la Bertram Yachts potrebbe terminare 7a e non 8a, senza poi considerare i diversi valori tecnici in campo con i piemontesi nettamente favoriti rispetto ai veneti.

Pistoia, la prossima avversaria di Varese, deve vincere per mantenere almeno il 6° posto in graduatoria contro una Openjobmetis che è già matematicamente salva, nonostante il KO contro Treviso di ieri a Masnago.

In caso di arrivo a pari punti tra Varese, Treviso e Pesaro, sarebbe comunque la Carpegna Prosciutto a retrocedere. Ciò significa che i marchigiani si salvano soltanto in caso di vittoria di Varese a Pistoia e di sconfitta di Treviso a Casale Monferrato con Tortona, dando per scontato – che scontato non è – il successo di Pesaro a Venezia.

In sintesi, come scrivevamo nel titolo dell’articolo, la VL Pesaro di coach Meo Sacchetti ha bisogno di un mezzo miracolo per salvarsi ma, finché c’è speranza, c’è vita, come dice un vecchio detto…