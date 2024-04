CLAMOROSO SWEEP di MINNESOTA! 4 a 0 a Phoenix e accesso al 2° turno 20 anni dopo l’ultima volta

I Minnesota Timberwolves hanno fatto un qualcosa di clamoroso, eliminando per 4 a 0 una delle favorite alla vittoria finale: i Phoenix Suns di Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal.

La formazione guidata da Anthony Davis e Karl-Anthony Towns ha fatto faville in tutti e 4 i match ed è riuscita a vincerne addirittura 2 in Arizona contro una delle migliori squadre – sulla carta – di tutta la Western Conference. Decisivo ancora una volta il quarantello con 9 rimbalzi e 6 assist di Ant-Man che però non è stato il miglior marcatore del match perché Booker di Phoenix ha chiuso con 49, ma non sono bastati per riportare la serie a Minneapolis.

Alla fine la maggiore organizzazione di Minnesota ha prevalso sul talento sconfinato dei Phoenix Suns, che hanno potuto contare anche su un KD da 33 punti, 9 rimbalzi e 6. Per i Timberwolves, doppia doppia da 29 e 10 di Towns, mentre Gobert ha deluso con solo 9 punti e 5 rimbalzi.

Minnie è la prima squadra ad accedere al 2° turno playoff e ciò non accadeva alla franchigia del Minnesota dal 2004, quando riuscirono ad arrivare fino alle Western Conference Finals, perdendo poi contro i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant e Shaquille O’Neal. Ora aspettano i Denver Nuggets. O i Lakers, se dovessero riuscire a fare qualcosa che non è mai accaduto nella storia dell’NBA.