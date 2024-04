Danilo Gallinari rivede il campo: com’è andato il suo esordio ai playoff con Milwaukee?

Questa notte si è giocata gara-4 tra i Milwaukee Bucks e gli Indiana Pacers con la formazione di Indianapolis che si è portata sul 3 a 1 nella serie. Ricordiamo che Giannis Antetokounmpo è ancora fuori per infortunio e questa notte non ha giocato Damian Lillard e quindi Milwaukee ha deciso di ripescare dalla panchina Danilo Gallinari, che non giocava in NBA dallo scorso 12 aprile. Vediamo com’è andato l’esordio ai playoff con i Bucks del classe 1988.

Danilo Gallinari ha giocato 13 minuti abbondanti nel successo dei Pacers su Milwaukee con 6 punti e 3 rimbalzi a referto, oltre che 2 assist. L’italiano ha tirato 3 su 5 da due con un plus-minus di -11. Purtroppo la franchigia del Winsconsin sta vivendo una stagione molto complicata e, per come stanno le cose oggi, difficilmente riusciranno ad accedere al secondo turno playoff, soprattutto se The Greek Freak e Dame Time non torneranno in gara-5.

Stiamo a vedere se si è trattata di una mossa per provare a sparigliare le carte da parte di coach Doc Rivers o se il Gallo diventerà a tutti gli effetti una pedina importante anche nel prossimo match contro gli Indiana Pacers. Gara-5 è fissata con palla a due per domani notte alle ore 03:30 a Milwaukee.