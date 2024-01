Devin Booker si avvicina a un record di Steph Curry dopo i 52 ai Pelicans

Devin Booker è conosciuto per la sua abilità di marcatore e l’ha dimostrato ancora stanotte contro i New Orleans Pelicans, avvicinandosi a un record di Steph Curry.

Vantando una forma di tiro fluida, una capacità di concludere a canestro e tonnellate di movimenti per la creazione di tiri, Booker può essere descritto come un giocatore offensivo completo. Salito alla ribalta per la sua partita da 70 punti nel 2017, la superstar dei Phoenix Suns ha regalato ai tifosi serate piene di highlights negli ultimi anni e questa notte ha fatto ancora una volta centro.

In maniera dominante contro i New Orleans Pelicans, il tre volte All-Star ha messo a segno 52 punti, realizzando 6 tiri da tre e tutti e 10 i suoi tiri liberi.

Il suo show di questa notte ha segnato la sua sesta partita in carriera con non meno di 50 punti. Solo nel primo quarto Booker ha realizzato 25 punti. Ora Devin Booker ha 5 periodi da 25 punti in tutta la sua carriera, il secondo più alto nella storia dell’NBA per questa statistica dopo Steph Curry, secondo le statistiche dell’NBA.

After notching his 5th-career 25-point quarter tonight, Devin Booker only trails Stephen Curry (8) in such quarters in NBA history (since 1997-98 when quarter splits were tracked). Steph Curry – 8

Devin Booker – 5

Kobe Bryant / Damian Lillard – 4

Klay Thompson / Joel Embiid – 3 pic.twitter.com/tJeqmSE2ZV — NBA.com/Stats (@nbastats) January 20, 2024

Inoltre, Booker è ora il terzo giocatore nella storia della NBA a realizzare partite consecutive da 50 punti contro un singolo avversario dalla fusione NBA-ABA, secondo Marc J. Spears di ESPN. La guardia 27enne ha realizzato 58 punti contro i Pelicans nel 2022.

Suns guard @DevinBook is the 3rd player to record consecutive 50-point games vs a single opponent since the NBA-ABA Merger (1976-77), joining James Harden vs the Spurs and Grizzlies and Adrian Dantley vs the Nuggets. @ESPNStatsInfo pic.twitter.com/SppWKUGkQ2 — Marc J. Spears (@MarcJSpears) January 20, 2024

Leggi anche: Tony Parker SCREDITA Doncic: “Non può essere nel discorso del GOAT europeo!”