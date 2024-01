Mike Brown viene espulso e porta un LAPTOP per spiegare la sua FOLLE SFURIATA

Questa notte al Fiserv Forum c’è stato il primo vero Dame Time. Grazie a un buzzer beater vincente di Damian Lillard, i Milwaukee Bucks hanno prevalso in una partita molto combattuta. Per i Sacramento Kings, invece, è stata una partita da dimenticare. Oltre a perdere la partita, l’allenatore dei Kings Mike Brown è stato espulso a 9:27 dalla fine del quarto periodo per aver affrontato un arbitro.

Malik Monk had to hold Mike Brown back after he was ejected 😳 pic.twitter.com/KgFWnM5KDd — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 15, 2024

Dopo la partita, Brown ha mandato in fibrillazione l’X dell’NBA, facendo la figura di Patrick Beverley e tirando fuori un computer portatile durante la conferenza stampa per spiegare la sua espulsione. Il veterano allenatore era particolarmente arrabbiato per un fallo fischiato contro De’Aaron Fox.

“Voglio solo mostrarvi perché sono stato espulso dalla partita”, ha detto Brown posizionando il portatile in modo che le telecamere lo vedessero. “Proprio qui, nel terzo quarto a 1:28 dalla fine. Fox mette appena la mano sul fianco di Dame. Ok, un contatto accidentale. Non gli ha dato nessuna spinta. Mette appena la mano lì e gli concedono tre tiri liberi”.

Mike busted out the film to break down why he got ejected tonight 😂 pic.twitter.com/7sO8yJ3g9y — Kings on NBCS (@NBCSKings) January 15, 2024

Mike Brown ha anche lamentato il fatto che, all’intervallo, ai Kings siano stati concessi solo cinque tiri liberi rispetto ai Bucks che ne avevano 19. “Finire il primo tempo 19 a 5, è difficile da gestire, soprattutto quando ti vengono dette interpretazioni diverse della regola”.

