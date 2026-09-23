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Baskonia, il colpo Alex Len è già svanito: rescissione dopo un solo allenamento

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Poche settimane fa Alex Len era approdato a Vitoria, colpo di mercato del Baskonia di coach Paolo Galbiati. Il centro ucraino arrivava da numerose stagioni NBA con Phoenix Suns, Atlanta Hawks, Sacramento Kings, Toronto Raptors, Washington Wizards e Los Angeles Lakers, l’ultima conclusa con 46 partite disputate e 1.6 punti di media, e un’annata al Real Madrid con cui aveva raggiunto la finale di EuroLega.

Len, scelto con la 5° chiamata assoluta al Draft dai Suns nel 2013, aveva giocato un totale di 49 partite tra tutte le competizioni col Real, non riuscendo però a incidere particolarmente: solo 3.0 punti e 2.1 rimbalzi di media in EuroLega in circa 9′ di utilizzo sotto coach Sergio Scariolo. Il passaggio al Baskonia, nella passata stagione ben lontano dai Playoff di EuroLega, sembrava già un ridimensionamento, ma l’ucraino è stato davvero sfortunato: nel corso del primissimo allenamento con i blaugrana ha accusato un problema al piede, lo stesso che gli aveva già fatto saltare delle partite l’anno scorso. Len e il Baskonia hanno quindi deciso di consultare degli specialisti e, sebbene gli ulteriori esami non abbiano evidenziato infortuni gravi, le parti hanno alla fine deciso di rescindere il contratto di comune accordo.

Francesco Manzi
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