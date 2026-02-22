Il Baskonia di Paolo Galbiati trionfa in Copa del Rey! KO il Real Madrid di Sergio Scariolo

Il Baskonia conquista la Copa del Rey al termine di una finale spettacolare contro il Real Madrid, imponendosi 100 a 89 con un ultimo quarto dominante da 33-17.

La squadra guidata da Paolo Galbiati scrive una pagina storica battendo il Real allenato dall’altro italiano Sergio Scariolo, in un duello tecnico e tattico che ha acceso il basket spagnolo.

Protagonista assoluto della serata è stato Timothé Luwawu-Cabarrot, autore di 28 punti in 28 minuti, performance decisiva che ha spaccato la partita nella ripresa.

Baskonia-Real Madrid 100-89: la cronaca della finale di Copa del Rey

La finale di Copa del Rey de Baloncesto ha regalato emozioni fin dalla palla a due. Il primo tempo è stato equilibrato, con il Real Madrid capace di rispondere colpo su colpo alle iniziative offensive del Baskonia. La sfida tra Galbiati e Scariolo si è giocata su ritmi alti, transizioni rapide e grande intensità difensiva.

Nel terzo quarto il Real Madrid ha provato ad alzare il livello fisico, trovando soluzioni nel pitturato e dall’arco, ma il Baskonia ha retto l’urto grazie a una difesa aggressiva e a una circolazione di palla fluida.

Il quarto quarto decisivo: 33-17 Baskonia

La svolta è arrivata negli ultimi dieci minuti. Il Baskonia ha piazzato un parziale devastante di 33-17 che ha spezzato definitivamente l’equilibrio. Luwawu-Cabarrot ha acceso il motore offensivo con triple pesanti e attacchi al ferro, mentre la difesa basca ha limitato drasticamente le opzioni del Real Madrid. Il risultato finale di 100-89 certifica la superiorità mostrata nel momento chiave della partita.

Paolo Galbiati, un trionfo storico in Spagna

Per Paolo Galbiati si tratta di un successo di enorme prestigio, dopo la vittoria della Coppa Italia dello scorso anno con Trento. Vincere la Copa del Rey contro una potenza come il Real Madrid rappresenta una consacrazione internazionale per il tecnico italiano. La sua squadra ha mostrato identità chiara, rotazioni efficaci e grande fiducia nei momenti decisivi.

La gestione del ritmo e la capacità di leggere i cambi difensivi del Real Madrid sono state determinanti. Galbiati ha saputo valorizzare le caratteristiche dei suoi esterni, sfruttando al massimo l’impatto di Luwawu-Cabarrot.

Real Madrid di Sergio Scariolo: occasione mancata

Per il Real Madrid resta l’amarezza di un ultimo quarto sottotono. La squadra di Sergio Scariolo aveva retto per tre quarti, ma il crollo finale ha compromesso ogni possibilità di rimonta.

Nonostante il talento e l’esperienza del roster madrileno, il Baskonia ha dimostrato maggiore freschezza e lucidità nei possessi decisivi.

Luwawu-Cabarrot MVP: 28 punti in 28 minuti

La finale sarà ricordata soprattutto per la prova di Timothé Luwawu-Cabarrot. I suoi 28 punti in 28 minuti sono stati il simbolo dell’efficacia offensiva del Baskonia: percentuali alte, scelte intelligenti e leadership nei momenti chiave.

Una prestazione che lo consacra come uomo copertina della Copa del Rey e che ha indirizzato in modo netto l’inerzia del match.

Baskonia campione: un segnale al basket europeo

La vittoria del Baskonia nella Copa del Rey rappresenta un segnale forte nel panorama del basket spagnolo ed europeo. Battere il Real Madrid in finale con un ultimo quarto dominante dimostra maturità, organizzazione e ambizione.

Il 100-89 finale non lascia dubbi: il Baskonia di Paolo Galbiati è campione con pieno merito. E questa Copa del Rey potrebbe essere solo l’inizio di un ciclo vincente.