BELINELLI IMMORTALE! La Virtus Bologna vince bene in casa del Baskonia

Baskonia Vitoria-Gasteiz – Virtus Segafredo Bologna 81-91

(15-24; 18-28; 17-21; 21-28)

La Virtus Segafredo Bologna si impone 81-91 di grande carattere nel Round 14 sul parquet del Baskonia Vitoria – Gasteiz e mantiene il 3° posto in solitaria in classifica, forte di un ottimo record di 10-4. I bianconeri sono stati trascinati dai 27 punti (10/17 al tiro) di un super Marco Belinelli, i 16 punti e 6 rimbalzi dell’ex Shengelia, i 12 punti e gli 8 rimbalzi di Cordinier.

1° quarto

I padroni di casa partono coinvolgendo subito il lungo Kotsar sotto i tabelloni, Belinelli dalla distanza e Cordinier in fade-away ribattono immediatamente e una tripla dalla punta dell’ex Shengelia vale il 4-8. Al di là di un’incursione di Miller-McIntyre, Belinelli realizza ancora dalla distanza e un super appoggio al tabellone, Shengelia si muove rapidamente sotto i tabelloni e la Segafredo vola sul +11. L’ingresso sul parquet di Howard scuote un minimo il Baskonia ma Cacok con una super schiacciata, un taglio di Belinelli e una bomba del rientrante Pajola valgono il 10-24. Al termine del quarto, Diop segna da rimbalzo in attacco e un’altra bomba di Howard avvicinano Vitoria sul 15-24.

2° quarto

A seguito di un appoggio dei panchinari Dobric e Lundberg, Howard e Moneke guadagnano e segnano dalla distanza dei tiri liberi per il -6 rossoblu, prima che Pajola trovi Dunston e insacchi una super bomba che respinge le iniziative di Moneke (26-32). Dopo una tripla con fallo segnata da Cordinier, Marinkovic ribatte con la stessa moneta e poi combina con Rogkavopoulos per sorpassare Shengelia e compagni sul 38-37. Al termine del tempo, la Virtus si tiene a galla con Shengelia che piazza un super gioco da tre punti e con Cordinier preciso dalla lunetta, prima che Moneke da lontano e Miller-McIntyre dalla lunetta tengano i baschi avanti dopo 20’ (43-42).

3° quarto

L’equilibrio permane anche in avvio di ripresa, dato che ai bei canestri in avvicinamento di Belinelli e Shengelia e a una tripla di Cordinier, ribattono Miller-McIntyre e i suoi assist per il tiratore Rogkavopoulos e il tagliante Kotsar (51-49). Dopo alcuni liberi del lungo estone, Pajola trova bene Cacok nel pitturato, Hackett in angolo e si mette in proprio con il bel gioco da tre punti del nuovo +4 Virtus ma Moneke in transizione e un tap-in di Miller-McIntyre rimettono avanti il Baskonia (58-57). Sul finire del quarto, tuttavia, Dunston viene ben trovato da Polonara e Abass concretizza una splendida circolazione di palla bianconera con l’affondata del 60-63.

4° quarto

Un’importante tripla di Abass non fa perdere la bianconeri ai bianconeri, che ribattono con uno 0-7 di break a 5’ e mezzo dal termine. Successivamente Hackett manda a bersaglio la pesantissima bomba del +8, Cordinier ribatte ad Howard con la bella schiacciata in tap-in del 71-80, prima che Shengelia spenga immediatamente gli effetti di un taglio di Moneke (73-82 con 120” sul cronometro). I padroni di casa comunque non vogliono mollare: Rogkavopolous regala a Moneke una schiacciata, Sedekerskis punisce la Virtus in contropiede ma i bianconeri superano il pressing con la pesante bomba di Belinelli del nuovo +9. Due canestri e falli consecutivi di Sedekerskis e Miller-McIntyre in contropiede, tuttavia, rimettono ancora il Baskonia vicino sull’81-85 a 41” dal termine, prima che Belinelli ancora finalizzi un ottimo attacco Segafredo con un’altra tripla, quella che chiude la contesa. Finisce 81-91.

Baskonia: Howard 11, Mannion NE, Raieste 0, Chiozza 0, Sederkis 7, Marinkovic 9, Miller-Mcintyre 10+13a, Diez 0, Rogkavopoulos 11, Diop 4, Kotsar 13, Moneke 16. All. Dusko Ivanovic.

Virtus Bologna: Cordinier 12, Lundberg 1, Belinelli 27, Pajola 9, Smith NE, Dobric 2, Cacok 4, Shengelia 16, Hackett 6, Polonara 0, Dunston 6, Abass 8. All. Luca Banchi.

Fonte: Lega Basket