Jalen Brunson meglio di Michael Jordan! MAI NESSUNO COME LUI in 4 gare di fila ai playoff NBA

Jalen Brunson ha continuato a segnare in modo brillante. Con 43 punti, la guardia dei New York Knicks ha guidato la sua squadra alla vittoria per 121 a 117 sugli Indiana Pacers in Gara-1. La grande serata di Brunson lo ha reso il primo giocatore nella storia dell’NBA a segnare almeno 40 punti e 1 tripla in 4 partite consecutive ai playoff.

Jalen Brunson of the @nyknicks is the first player in NBA history to have at least 40 points and a made three in four straight playoff games. pic.twitter.com/sll9BpR8pI — OptaSTATS (@OptaSTATS) May 7, 2024

Prima di lunedì, la guardia tiratrice aveva realizzato 40 punti anche nelle ultime tre uscite della squadra contro i Philadelphia 76ers al primo turno. Con la quarta partita consecutiva da 40 punti, Brunson è diventato anche il primo giocatore con quattro partite consecutive da 40 punti nei playoff dai tempi di Michael Jordan.

Brunson last 4 playoff games: 43 PTS | 6 AST

41 PTS | 12 AST

40 PTS | 6 AST

47 PTS | 10 AST The first player with four straight 40-point playoff games since Michael Jordan. pic.twitter.com/vMyKMXcbPk — StatMuse (@statmuse) May 7, 2024

Questa stagione è stata probabilmente la migliore di Jalen Brunson. Nominato per la prima volta All-Star, la guardia di 2 metri ha portato i Knicks al secondo posto in classifica durante la stagione regolare. Durante le 82 partite della squadra, Brunson ha registrato una media di 28,7 punti e 6,7 assist a partita. Quando l’attaccante Julius Randle si è infortunato a fine gennaio, molti pensavano che New York avrebbe avuto problemi. Tuttavia, la squadra ha continuato a comportarsi come una contender con Brunson alla guida della squadra.

Stiamo a vedere se l’esterno dei New York Knicks riuscirà a ripetersi per la quinta volta di fila. Non ci sembra impossibile per come sta giocando ma nulla è scontato ai playoff.

