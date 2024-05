Petrucci IMBUFALITO: “Noi all’oscuro di tutto! Un team potrebbe giocare in Europa ma non in Serie A…”

Gianni Petrucci, Presidente della FIP, in un’intervista a Il Corriere della Sera non ha per nulla accettato la possibile decisione del governo di istituire una commissione che vigili sui bilanci del calcio e del basket, per evitare situazioni spiacevoli con società che falliscono a metà stagione o peggio. Tutti parlano di calcio perché fa più notizia, ma anche il basket non scherza…

“Tutti parlano solo di quelloma pensate ai grandi imprenditori che investono nel basket. Qualche nome? Armarli, Gavio, Zanetti, Brugnaro, Ferrari e molti altri. Ho una Lega straordinaria guidata da Gandini, meritiamo rispetto: le riforme si fanno confrontandosi preventivamente. Non si impongono. Invece non solo siamo stati tenuti all’oscuro del provvedimento ma personalmente ho appreso dell’iniziativa del governo dalle agenzie di stampa. Ho chiesto a Gravina e quando mi ha confermato la veridicità della notizia mi sono imbufalito”.

Cosa ne pensano FIBA ed EuroLega?

“Si rischiano casi clamorosi in cui ima squadra teoricamente non avrebbe i requisiti per iscriversi al campionato ma avrebbe accesso alle coppe. Un controsenso”.

Stiamo a vedere come si evolverà la situazione ma di certo Gianni Petrucci battaglierà affinché questa commissione non venga istituita, altrimenti potrebbero esserci grossi problemi per il nostro sport…

