Gesto VERGOGNOSO di Jamal Murray: rischia una squalifica?

I Denver Nuggets hanno perso Gara-2 e anche un po’ la testa ieri notte, scivolando sotto 0-2 nella serie contro i Minnesota Timberwolves. A far discutere in queste ore è il comportamento di Jamal Murray, che nel bel mezzo di una orrida prestazione da 8 punti e 3/18 al tiro, si è reso protagonista di due episodi assolutamente condannabili.

Il primo, meno grave, è aver fatto il segno dei soldi verso gli arbitri, un po’ come aveva fatto oltre un mese fa Rudy Gobert. Il francese si era preso 100.000 dollari di multa, ci si aspetta quindi una sanzione simile anche per la stella dei Nuggets.

Ma soprattutto Murray ad un certo punto, nel quarto quarto, ha lanciato dalla panchina una borsa dell’acqua calda verso il campo, in segno di protesta per una (a suo dire) mancata chiamata arbitrale. L’oggetto è stato lanciato verso un arbitro senza colpirlo, ma è finito pericolosamente nei pressi di Karl-Anthony Towns che stava concludendo a canestro, rischiando di farlo scivolare e procurargli chissà quale infortunio. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, ma in queste ore ci si sta chiedendo se Jamal Murray non meriti almeno una partita di sospensione.

Jamal Murray throws a heat pack pic.twitter.com/JDADMojQgp — Rob Perez (@WorldWideWob) May 7, 2024

La NBA è sempre molto attenta a tutelare gli arbitri, anche quando vengono attaccati a parole. Qui sono stati attaccati addirittura fisicamente, quindi una squalifica sarebbe quantomeno sensata. Inutile dire che, in caso di assenza di Murray, per Denver sarebbe quasi impossibile rimontare la serie da 0-2, anche perché le prossime due partite si disputeranno a Minneapolis.