AMAZON PRIME VIDEO PIGLIA TUTTO! Vicino l’accordo con l’NBA per i 2 nuovi format della Lega

I 2 nuovi format dell’NBA, l’In-Season Tournament e il Play-in Tournament, sarebbero destinati ad Amazon Prime Video nell’ambito del nuovo accordo sui diritti della Lega.

Secondo quanto riportato lunedì da John Ourand di Puck, Amazon Prime Video deterrà i diritti dell’NBA In-Season Tournament (ribattezzato NBA Cup a partire dalla prossima stagione) e del Play-in Tournament nell’ambito del previsto accordo sui diritti con l’NBA. Durante le trattative si era ipotizzato che l’NBA avrebbe venduto i diritti della NBA Cup e/o del Play-in Tournament separatamente a una società come Netflix.

L’accordo con Amazon includerebbe anche una Finale di Conference ogni due anni e la serie di partite della stagione regolare e dei playoff precedentemente riportata. Lunedì è stato riferito che Amazon sta cercando – e probabilmente otterrà – una finestra del sabato sera. Si presume che questo significhi la fine delle partite occasionali del sabato sera della ABC.

ESPN, secondo Ourand, nell’ambito del suo rinnovo trasmetterà solo le partite della stagione regolare del mercoledì sera, abbandonando la programmazione del venerdì sera che va in onda dalla stagione 2002-03.

Mentre la programmazione della stagione regolare della rete sarà notevolmente ridotta, non si può dire lo stesso per la copertura dei playoff. Con il nuovo accordo, la società continuerà a detenere i diritti annuali non solo per le Finals NBA, ma anche per le Finals di Conference.

Leggi anche: Minnesota STRAPAZZA i Nuggets e fa 2 a 0 a Denver! Ora si va a Minneapolis per chiudere 4-0?