Ben Simmons, che incubo: si sospetta la rottura del tendine d’Achille

Ben Simmons si stava preparando a fare il suo grande ritorno in NBA dopo un anno sabbatico, passato perlopiù a pescare e a recuperare mentalmente da una pressione che lo aveva schiacciato nei suoi ultimi anni tra Philadelphia, Brooklyn e Los Angeles. I Sacramento Kings, che lo avevano firmato con un annuale in estate, sembravano puntarci molto tanto che si prospettava per Simmons una stagione in quintetto e le premesse erano state molto buone. Nell’ultima partita di preseason disputata, la notte italiana tra sabato e domenica, l’australiano aveva chiuso con 14 punti, 8 rimbalzi e 7 assist in 26′ contro San Antonio.

Invece la redenzione di Simmons, e in generale la sua carriera sportiva, rischiano di subire una battuta d’arresto imponente: come riportato da Shams Charania, il giocatore ha subito un infortunio serio durante l’ultimo allenamento. Si teme la rottura del tendine d’Achille che metterebbe fine alla stagione di Ben Simmons ancor prima del suo reale inizio.

Simmons, 30 anni, ha tra l’altro firmato con i Kings al minimo salariale ma il suo contratto sarebbe stato interamente garantito solo il 27 ottobre: Sacramento potrebbe quindi decidere di tagliarlo subito, risparmiando sul suo stipendio.