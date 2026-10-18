ben simmons

Ben Simmons, che incubo: si sospetta la rottura del tendine d’Achille

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su Ben Simmons, che incubo: si sospetta la rottura del tendine d’Achille

Ben Simmons si stava preparando a fare il suo grande ritorno in NBA dopo un anno sabbatico, passato perlopiù a pescare e a recuperare mentalmente da una pressione che lo aveva schiacciato nei suoi ultimi anni tra Philadelphia, Brooklyn e Los Angeles. I Sacramento Kings, che lo avevano firmato con un annuale in estate, sembravano puntarci molto tanto che si prospettava per Simmons una stagione in quintetto e le premesse erano state molto buone. Nell’ultima partita di preseason disputata, la notte italiana tra sabato e domenica, l’australiano aveva chiuso con 14 punti, 8 rimbalzi e 7 assist in 26′ contro San Antonio.

Invece la redenzione di Simmons, e in generale la sua carriera sportiva, rischiano di subire una battuta d’arresto imponente: come riportato da Shams Charania, il giocatore ha subito un infortunio serio durante l’ultimo allenamento. Si teme la rottura del tendine d’Achille che metterebbe fine alla stagione di Ben Simmons ancor prima del suo reale inizio.

Simmons, 30 anni, ha tra l’altro firmato con i Kings al minimo salariale ma il suo contratto sarebbe stato interamente garantito solo il 27 ottobre: Sacramento potrebbe quindi decidere di tagliarlo subito, risparmiando sul suo stipendio.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

ben simmons

Ben Simmons torna in NBA: firmerà con i Sacramento Kings

Francesco Manzi
derozan

Sacramento Kings, tagliato DeMar DeRozan: ora potrà firmare da free agent

Francesco Manzi
schroder

Cavs e Kings chiudono una trade: Dennis Schroder scambiato per l’ottava volta

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.