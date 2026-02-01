Cavs e Kings chiudono una trade: Dennis Schroder scambiato per l’ottava volta

Dennis Schroder cambia maglia via trade ed è l’8° volta che succede nel corso della sua carriera: il tedesco è il secondo giocatore più scambiato nella storia NBA dietro Trevor Ariza a quota 11. In questo contesto, parliamo di uno scambio tra Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls: i Cavs ottengono Schroder e Keon Ellis, mentre i californiani De’Andre Hunter, sicuramente il giocatore più importante della trade. Chicago è presente come facilitatore, ricevendo Dario Saric e due scelte future del secondo turno al Draft.

Cleveland si libera dello stipendio di Hunter, circa 50 milioni di dollari tra questa e la prossima stagione con scadenza nel 2027, un giocatore che stava segnando 14.0 punti di media finora. I Cavs al momento sono 5° ad Est ed aggiungono in Schroder e Ellis due elementi che rinforzeranno la second unit. I Bulls, che ricevono Saric (solo 5 partite disputate in questa stagione), tagliano Jevon Carter per far spazio al serbo nel roster.