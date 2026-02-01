schroder

Cavs e Kings chiudono una trade: Dennis Schroder scambiato per l’ottava volta

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su Cavs e Kings chiudono una trade: Dennis Schroder scambiato per l’ottava volta

Dennis Schroder cambia maglia via trade ed è l’8° volta che succede nel corso della sua carriera: il tedesco è il secondo giocatore più scambiato nella storia NBA dietro Trevor Ariza a quota 11. In questo contesto, parliamo di uno scambio tra Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls: i Cavs ottengono Schroder e Keon Ellis, mentre i californiani De’Andre Hunter, sicuramente il giocatore più importante della trade. Chicago è presente come facilitatore, ricevendo Dario Saric e due scelte future del secondo turno al Draft.

Cleveland si libera dello stipendio di Hunter, circa 50 milioni di dollari tra questa e la prossima stagione con scadenza nel 2027, un giocatore che stava segnando 14.0 punti di media finora. I Cavs al momento sono 5° ad Est ed aggiungono in Schroder e Ellis due elementi che rinforzeranno la second unit. I Bulls, che ricevono Saric (solo 5 partite disputate in questa stagione), tagliano Jevon Carter per far spazio al serbo nel roster.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

benny the bull

La mascotte Benny The Bull cambia numero di maglia in onore di Derrick Rose

Francesco Manzi
dennis schroder

Dennis Schroder squalificato 3 partite per aver aggredito Luka Doncic 40′ dopo la fine della gara

Francesco Manzi
avdija

Il finale ASSURDO (e controverso) fra Sacramento e Portland

Roberto Caporilli

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.