Boban Marjanovic con l’epica descrizione del suo rapporto con Luka Doncic

Negli ultimi anni Boban Marjanovic ci ha abituati a dichiarazioni che hanno suscitato ilarità e la sua ultima uscita non è stata da meno.

Parlando della grande amicizia con Luka Doncic, suo compagno di squadra ai Dallas Mavericks, il centro si è lasciato andare a un paragone tutto da ridere.

Siamo come “Scemo e più scemo” (film cult degli anni ’90 con una coppia comica, ndc) e vi lascio indovinare chi è chi. Fra di noi c’è sempre uno scherzo in agguato, ci divertiamo tantissimo e stiamo molto bene insieme.

Boban describes his relationship with Luka Doncic like “Dumb and Dumber” 😂 pic.twitter.com/EKUPyY7BqQ

— Dime (@DimeUPROXX) December 21, 2020