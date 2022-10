Boston Celtics, Jayson Tatum e Jaylen Brown riscrivono la storia della Opening Night

I Boston Celtics battono i Philadelphia 76ers 126-117 nella prima gara della stagione NBA.

Jayson Tatum e Jaylen Brown trascinano i Celtics alla vittoria con 35 punti a testa. Solamente due volte nella storia della NBA due compagni di squadra hanno segnato almeno 35 punti per uno nella “opening night”.

Era accaduto per la prima volta nel 1961 con Oscar Robertson e Jack Twyman, poi con Jerry West e Wilt Chamberlain nel 1969. Brown e Tatum entrano così in un club molto esclusivo, andando a fare compagnia a vere e proprio leggende del gioco.

Jaylen Brown and Jayson Tatum are the first pair of teammates to each score 35+ points in a season opener since Wilt Chamberlain and Jerry West did it for the Lakers in 1969. pic.twitter.com/tBaDKjtepS

— NBA History (@NBAHistory) October 19, 2022