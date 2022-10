I Golden State Warriors hanno iniziato la loro difesa del titolo NBA martedì sera in casa di nuovo, i Los Angeles Lakers. Prima della partita, gli Warriors hanno vissuto la cerimonia dell’anello con Stephen Curry che ha anche fatto gli auguri di buon compleanno a Brittney Griner, che rimane imprigionata in Russia.

Steph Curry shouts out Brittney Griner pic.twitter.com/UGmx7XdPtw — Mark Medina (@MarkG_Medina) October 19, 2022

Griner ha compiuto 32 anni ieri in Russia mentre continua a lottare per la sua libertà. Griner è stata arrestata a Mosca lo scorso febbraio, dopo che le autorità hanno scoperto cartucce di vaporizzatori contenenti olio di cannabis in suo possesso. L’americana ha subito una condanna a nove anni di reclusione lo scorso agosto, ma ha ancora un appello pendente la prossima settimana.

Steph Curry e la maggior parte della NBA hanno espresso il loro sostegno a Griner, che martedì ha rilasciato una dichiarazione per ringraziare tutti coloro che continuano a pensarla e a supportarla.

Naturalmente, Steph Curry non può fare più di così per aiutare Brittney Griner. Alla fine, spetterà ai governi statunitense e russo decretare se la giocatrice di basket americana sarà in grado di evitare la lunga pena detentiva in Russia. La speranza è che si arrivi in fretta a una soluzione tra Russia e resto del mondo.

Leggi anche: Partizan – Olimpia Milano, le pagelle: Shields vince la sfida contro LeDay