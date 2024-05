Boston chiude la pratica Miami 4 a 1, Dallas va sul 3 a 2 con un Doncic DOMINANTE

I Boston Celtics sono riusciti a vincere gara-5 e a chiudere così la pratica Miami Heat in 5 sfide, mentre i Dallas Mavericks hanno dominato a Los Angeles con i Clippers e ora avranno il match point in Texas.

I biancoverdi hanno mandato 5 giocatori in doppia cifra, con Derrick White e Jaylen Brown a comandare il gruppo con 25 punti a testa. “Solo” doppia doppia da 16 e 12 rimbalzi per Jayson Tatum, che si è tenuto per il secondo turno playoff, che ricordiamo essere o contro Cleveland o contro Orlando, con i Cavs che sono in vantaggio 3 a 2 sui Magic ma ora si giocherà in Florida.

La squadra guidata da Luka Doncic ha fatto faville in California perché ha dominato per tutta la contesa, facendo il vuoto definitivo tra il secondo e il terzo periodo. Lo sloveno è stato fenomenale perché ne ha messi 35 con 10 assist e 7 rimbalzi. Grandissimo però il lavoro difensivo di squadra nel contenere Paul George e soprattutto James Harden, che non ha nemmeno raggiunto la doppia cifra. Assente in questo match ancora una volta Kawhi Leonard, resta da capire se scenderà in campo oppure no nella (forse) decisiva gara-6.

Stiamo a vedere se Dallas riuscirà a emulare Boston, che ha eliminato Miami, raggiungendo così il secondo turno playoff, dove incontrerebbe Oklahoma City.

Leggi anche: Due giocatori di Serie A si sono dichiarati eleggibili al Draft NBA finora