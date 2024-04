Due giocatori di Serie A si sono dichiarati eleggibili al Draft NBA finora

La NBA ha poco fa rilasciato una lista preliminare di tutti i giocatori che finora si sono resi eleggibili per il Draft 2024, che si terrà il 26 giugno a Brooklyn. Tra i numerosi nomi nel calderone, ci sono anche quelli di due giocatori che stiamo ammirando sui campi di Serie A in questa stagione, anche se nessuno di loro è italiano. Il primo era già noto: Mouhamed Faye, lungo di Reggio Emilia alla prima stagione da pro che tra l’altro nel weekend ha realizzato il proprio career-high con 24 punti e 10 rimbalzi contro Napoli.

Il secondo è invece Quinn Ellis, point guard britannica che in questa stagione veste la maglia dell’Aquila Basket Trento e che nelle precedenti due ha giocato a Capo d’Orlando. Classe 2003, nato a Sheffield, Ellis sta segnando 6.0 punti di media nella sua prima stagione in Serie A.

Al momento, nessuno dei due compare nei Mock Draft che stanno circolando.

Ben più numerosa la rappresentanza di Spagna (9 giocatori al Draft) e Francia (11, tra cui Zaccharie Risascher) tra i Paesi europei. Il Draft di quest’anno è considerato abbastanza debole come livello di talento generale, al momento non è ancora chiaro chi potrebbe essere la prima chiamata assoluta. I possibili nomi sono tanti, dallo stesso Risacher a Matas Buzelis, lituano che ha giocato in G-League in questa stagione, fino ad arrivare ad Alex Sarr, che arriva da una stagione in Australia, e Donovan Clingan, campione NCAA con Connecticut.