Bradley Beal parla di com’è stato giocare con un roster composto da solo otto giocatori contro gli Spurs

Gli Washington Wizards hanno dovuto affrontare i San Antonio Spurs con solo otto giocatori a roster a causa dei protocolli COVID-19. Come previsto da molti, sono stati spazzati via dai ragazzi allenati da coach Gregg Popovich. Bradley Dopo la partita, Beal ha detto ai giornalisti che è stato strano giocare in questa situazione:

“Non è normale. Ho appena finito di fare il test dopo partita, non è normale. Stiamo facendo molte cose al volo e di fretta”.

L’allenatore i Washington, Scott Brooks, ha fatto eco ai pensieri di Beal. Tuttavia è soddisfatto che la sua squadra stia finalmente vedendo di nuovo il campo.

“L’intera stagione per noi è stata strana. Sicuramente penso che non passerò mai più niente del genere. È successo tutto così all’improvviso. Non possiamo continuare a soffermarci su questo, dobbiamo lasciarcelo alle spalle. Abbiamo giocato la prima partita. Sono contento di averlo fatto”.

Bradley Beal e gli Wizards affronteranno gli Houston Rockets martedì, dove ci sarà la prima volta di Beal e John Wall come avversari.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.