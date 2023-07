Brasile, la long list per i Mondiali con due NBA e l’eterno Marcelinho

Il Brasile ha presentato la sua long list per i Mondiali di basket 2023.

Nel roster verdeoro spicca la presenza di Raul Neto dei Cleveland Cavaliers e di Guilherme Santos dei Golden State Warriors. Ma soprattutto quella dell’eterno Marcelinho Huertas, a 40 anni ancora pronto a rispondere alla chiamata della Selecao.

Curiosità anche per il neo acquisto della Reyer Venezia, Bruno Caboclo e per altri giocatori che stanno facendo bene in Europa negli ultimi anni come Vitor Benite e Cristiano Felicio.

Questo la lista dei 16 diramata dal ct Gustavo De Conti.

Marcelinho Huertas (Tenerife), Yago Mateus (Ulm), Raul Neto (Cavaliers), George de Paula (Sesi Franca), Vitor Benite (Gran Canaria), Guilherme Santos (Golden State Warriors), Leonardo Meindl (U-Banca), Didi Louzada (Flamengo), Reynan Camilo (SESI Franca), Gabriel Jau (Flamengo), Lucas Dias (SESI Franca), Bruno Caboclo (Venezia), Tim Soares (Guaynabo), Marcio Santos (SESI Franca), Felipe dos Anjos (Andorra), Cristiano Felício (Granada).

Il Brasile si trova nel Gruppo G con Costa d’Avorio, Spagna e Iran. In caso di passaggio del turno l’incrocio con il Girone di ferro (H) in cui una fra Canada, Francia e Lettonia, oltre al Libano, andrà subito a casa.

Foto: FIBA