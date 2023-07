VIDEO: le vacanze di Jokic tra rafting e tuffi pericolosissimi da pareti rocciose

Nikola Jokic ha appena vinto il suo primo titolo NBA e il suo primo premio di MVP delle Finals e delle Finals di Western Conference. Insomma, ha vinto tutto quello che poteva vincere, tranne l’MVP, ma non gliel’hanno dato solo perché non gliene volevano dare 3 in fila. E ora che sta facendo? Si sta allenando come un matto? Assolutamente no. Ma proprio per niente.

Nelle scorse settimana l’abbiamo visto in mezzo ai cavalli ma l’ultima apparizione di Jokic è stata in un fiume serbo a fare rafting e a fare tuffi da pericolosissime pareti rocciose:

osiguravajuca drustva kadar nevera. malone stavlja ugovor u lulu. pic.twitter.com/HQrWaWf0zi — draganova uplasena faca pred sudar sa realnoscu (@do_tokija) July 13, 2023

In verità nei giorni scorsi erano usciti video di Nikola Jokic mentre faceva rafting ma la novità sono le immagini dei suoi tuffi da pareti scoscese e diciamo abbastanza pericolose.

Ormai non siamo nemmeno più sconvolti di fronte a queste notizie perché Nikola Jokic ci ha abituati a tutto. Ma non c’è mai fine alle pazzie di Jokic che conferma il suo poco interesse nel volersi allenare ancora di più e nel volersi divertire nella sua Serbia.

Stiamo a vedere quale sarà la sua prossima pazzia perché tanto sappiamo che arriverà, si tratta solo di aspettare qualche giorno.

