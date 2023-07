Olimpia Milano, ritorno di fiamma con Rokas Giedraitis

Nome nuovo per il mercato dell’Olimpia Milano, trattativa con Rokas Giedraitis.

L’Olimpia ha assoluto bisogno di una point guard dopo il probabile rifiuto di Shabazz Napier. Le Scarpette Rosse dovrebbero aver risolto i loro problemi con Maodo Lo e così continuano a guardare anche al mercato delle ali.

Nikola Mirotic probabilmente resterà un sogno, nonostante il Barcellona sia praticamente obbligato a cederlo. Ecco allora che ritorna il nome del lituano Rokas Giedraitis, attualmente free agente dopo la fine dell’avventura al Baskonia. Secondo il giornale israeliano Walla Sport, la dirigenza dell’Olimpia e gli agenti del giocatore sarebbero in trattativa.

Il suo nome era stato accostato all’Olimpia già durante l’ultima stagione. Giedraitis lo scorso anno ha viaggiato in doppia cifra di media sia in EuroLega che in Liga ACB.