Brindisi fa il MIRACOLO: si sblocca in campionato contro la Virtus capolista

Fino ad oggi, la Happy Casa Brindisi era l’unica squadra oltre a Treviso ancora a quota zero vittorie in campionato dopo 8 partite. Al nono tentativo, e dopo il successo in settimana in FIBA Europe Cup, i pugliesi si sono finalmente sbloccati e l’hanno fatto in grande stile, vincendo in casa contro la Virtus Bologna capolista.

Ancora più sorprendentemente, la partita non è praticamente mai stata in discussione nonostante l’assenza di JaJuan Johnson. Brindisi si è imposta 24-13 dopo 10′ grazie ad un importante avvio di Sneed e di Bayehe sotto le plance, subendo però il rientro bianconero nel secondo quarto. La Virtus si è ritrovata anche a -15 prima di rientrare grazie ad un parziale di 1-13 nella seconda metà del secondo quarto. Se però le energie potevano spaventare in vista del secondo tempo, Brindisi non si è scomposta e con le triple di Kyzlink e Senglin ha rimesso 8 punti di divario tra le due formazioni. Dopo un altro rientro bolognese, la Happy Casa ha risposto nuovamente con un fenomenale Bayehe, chiudendo avanti 70-57 al 30′. Il vantaggio bianoblu è cresciuto fino a +16 nell’ultimo periodo, prima di un altro tentativo di rimonta ospite non andato però a buon fine. Il risultato finale è stato di 83-75, la seconda sconfitta in campionato della Virtus Bologna.

Brindisi: Morris 6, Malaventura NE, Buttiglione NE, Laquintana, Quitadamo NE, Sneed 12, Laszewski 10, Riismaa, Seck NE, Bayehe 25, Senglin 22, Kyzlink 8.

Virtus Bologna: Lundberg 14, Belinelli 11, Pajola 2, Smith 3, Dobric 3, Mascolo, Cacok 1, Shengelia 14, Hackett 11, Menalo NE, Dunston 5, Abass 11.

Foto: LBA