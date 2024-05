Franz Wagner fa la storia di Gara-7, ma quella sbagliata

Questa sera gli Orlando Magic hanno perso Gara-7 contro Cleveland, venendo eliminati al primo round dei Playoff NBA. Parte della colpa è sicuramente di Franz Wagner, principale responsabile della sconfitta vista la prestazione da soli 6 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, con 1/15 al tiro. Il tedesco, che sotto pressione aveva dimostrato molta freddezza all’ultimo Mondiale vinto con la sua Nazionale, si è completamente inceppato contro i Cavaliers.

La sua prestazione è una delle peggiori di sempre in una Gara-7, ma la sua percentuale al tiro è proprio la peggiore. Il 6.7% con cui Wagner ha chiuso la partita di questa sera è il peggior dato della storia NBA in una Gara-7, per giocatori che hanno tirato almeno 15 volte.

Prima di Gara-7, Franz Wagner stava segnando 21 punti di media nella serie contro Cleveland: in Gara-6, solo due giorni fa, aveva segnato 26 punti per estendere la serie alla “bella”.