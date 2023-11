Brescia sovrastante, che batosta per la Pallacanestro Varese

GERMANI BRESCIA – PALLACANESTRO OJM VARESE: 116-73

(33-11, 31-22, 27-15, 25-25)

Brescia vince una partita senza storia contro la Openjobmetis Varese portandosi in vetta al campionato con 14 punti. Il settimo successo della squadra di coach Alessandro Magro è un affare semplice, la Germani comincia col piede sull’acceleratore: Amedeo Della Valle on fire con 7 punti in 4’ poi due schiacciatoni di Gabriel fissano il punteggio sul 17-7. Varese è spenta, Brescia dominante. È già fuga alla fine del primo quarto: con Miro Bilan e Nikola Akele il distacco sale a +21 (15/21 dal campo) mentre per la OJM è Davide Moretti, da tre, a interrompere il digiuno per gli ospiti. È una pioggia di canestri al PalaLeonessa dove la squadra di coach Magro, sfoderando un gioco ubriacante per Varese, tocca anche il +33 (53-20) con la tripla di Amedeo Della Valle e all’intervallo conduce 64-33. Anche nel secondo tempo lo spartito è lo stesso, con la OJM che alza bandiera bianca e la Germani che vede una vasca al posto del canestro e pressa incessantemente in difesa: presto arriva anche il +45 all’inizio di un quarto periodo in cui, legittimamente, i padroni di casa uniscono l’esecuzione a qualche giocata spettacolare fuori dalla righe. Per Brescia ormai a punteggio solo da decidere alla sirena entrano anche Nicolas Tanfoglio e Matteo Porto, dal settore giovanile varesino invece Wei Lun Zhao ed Elisée Assui. Finisce 116-73.

Tabellino

Germani Brescia: Christon 16, Gabriel 4, Bilan 21+12, Burnell 7, Massinburg 16, Tanfoglio 0, Della Valle 16, Petrucelli 2, Cobbins 10, Cournooh 13, Akele 11, Porto 3;

OJM Varese: Shahid 2, Cauley-Stein 9, Ulaneo 7, Woldetensae 14, Zhao 3, Moretti 5, Virginio 0, Hanlan 21, Assui 0, Brown 12;

Foto copertina: Germani Brescia