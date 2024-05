Serie A, la classifica finale e gli accoppiamenti per i Playoff

Si è conclusa poco fa la stagione regolare LBA 2023-24. Le 8 squadre che avrebbero partecipato ai Playoff erano già note da settimana scorsa, restava da definire l’ordine di arrivo e i conseguenti accoppiamenti al primo turno. La vittoria della Virtus Bologna, un sonoro +47 contro Trento, ha permesso ai bianconeri di mantenere il primo posto e quindi guadagnare il fattore campo per tutta la postseason: al primo round affronteranno Tortona, sconfitta da Treviso.

Milano ha vinto di 1 punto sul campo di Cremona, accontentandosi del secondo posto (ma solo per gli scontri diretti a sfavore con la Virtus): al primo turno dei Playoff affronterà Trento, come già detto sconfitta da Bologna. Al terzo posto chiude Brescia, anch’essa vittoriosa oggi contro la già retrocessa Brindisi: la Germani termina così una stagione molto positiva con 21 vittorie, ai Playoff se la vedrà con Pistoia. I toscani hanno perso in casa contro Varese e hanno così chiuso al sesto posto.

Infine Venezia, già certa del quarto posto anche prima della vittoria di oggi che ha condannato Pesaro alla retrocessione, se la vedrà con Reggio Emilia al primo round. I reggiani hanno perso nettamente, -32, contro la Dinamo Sassari che conclude la sua stagione al decimo posto anche se con lo stesso record di Napoli (anch’essa fuori dalla postseason) e Tortona.

Questi quindi gli accoppiamenti:

Virtus Bologna (1) vs. Tortona (8)

Milano (2) vs. Trento (7)

Brescia (3) vs. Pistoia (6)

Venezia (4) vs. Reggio Emilia (5)

Con questo bracket, Virtus Bologna e Olimpia Milano potranno affrontarsi solo in una eventuale finale, come nelle scorse due stagioni.