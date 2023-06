Brindisi pensa al ritorno di Alessandro Gentile

L’Happy Casa Brindisi nella prossima stagione ripartirà praticamente da zero: nuovo allenatore, Fabio Corbani, nuovo DS e tanti nuovi elementi nel roster. Uno però potrebbe essere un cavallo di ritorno: Alessandro Gentile interesserebbe al club brindisino, come riportato da Sportando.

Gentile ha disputato l’ultima stagione in Serie A2 a Udine, venendo però eliminato in semifinale Playoff da Forlì. Per l’azzurro, 31 anni a novembre, ci sono stati 13.5 punti e 7.4 rimbalzi di media nella serie cadetta. L’ex capitano di Milano ha giocato a Brindisi nella seconda parte della stagione 2021-22, dopo aver lasciato Varese: 11.8 punti a partita prima di salutare in estate. Poi l’incidente che lo ha tenuto fuori dal campo per qualche mese e infine il ritorno in campo, appunto a Udine, a dicembre.