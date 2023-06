Prosegue il viaggio italiano di Banchero: Milano e i colori rossoneri

Dopo aver messo piede per la prima volta in Italia nei giorni scorsi, visitando la “sua” Liguria, terra natale dei suoi bisnonni, oggi Paolo Banchero ha proseguito il suo viaggio passando per Milano. La star degli Orlando Magic, che nel futuro non troppo lontano dovrà decidere se indossare o meno la maglia dell’Italbasket, ha pubblicato una foto mentre si trovava per le vie del centro del capoluogo lombardo.

Poi Banchero ha pubblicato anche una foto della sua nuova maglia del Milan, naturalmente col numero 5 e il suo nome. Probabilmente un dono del club rossonero. Già nei mesi scorsi, in occasione dell’All Star Game, il Milan aveva regalato al giocatore una maglietta. In quell’occasione, Banchero aveva ringraziato e aveva dichiarato di sperare di poter andare presto a San Siro a guardare una partita dal vivo. Il campionato è ovviamente fermo al momento, ma in futuro chissà…