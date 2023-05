Bronny James ha scelto per quale college giocherà nella prossima stagione

Dopo una lunghissima attesa, Bronny James ha deciso: nella prossima stagione giocherà a USC. Il figlio di LeBron, uno dei più chiacchierati talenti del futuro, le cui quotazioni sono salite molto negli ultimi mesi, ha scelto di stare vicino a casa, rimanendo in California. Le alternative più quotate erano la Oregon di Phil Knight, CEO di Nike, e Ohio State, “a casa” di papà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @bronny

Bronny, classe 2004 che per alcuni potrebbe finire in Lottery nel Draft 2024, ha giocato a Sierra Canyon nelle ultime 4 stagioni, sempre nella zona di Los Angeles. Anche LeBron James, poco prima della palla a due di Gara-3 contro Golden State, ha celebrato la scelta del figlio sui social: “Sono così fiero di te! Non ho altre parole se non ‘ti voglio bene’!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 (@kingjames)

Gli USC Trojans, college della Pac-12, hanno vinto due titoli NCAA nella loro storia, l’ultimo nel 1954. Negli anni hanno vestito la maglia dei Trojans anche DeMar DeRozan, Nikola Vucevic ed Evan Mobley.