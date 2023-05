Miami torna a sorridere: in Gara-3 ci sarà Jimmy Butler

Jimmy Butler si era infortunato alla caviglia in Gara-1 contro i New York Knicks, era rimasto sul parquet ma poi aveva saltato Gara-2. La buona notizia per i Miami Heat è che Butler tornerà in campo questa sera in Gara-3, la palla a due è fissata per le 21.30 italiane.

La serie tra Miami e New York è sull’1-1, da oggi per le prossime due partite si giocherà in Florida, con gli Heat che puntano a tornare nella Grande Mela con un matchpoint per l’accesso alle Finali di Conference. Jimmy Buckets finora è stato forse il giocatore più decisivo di questi Playoff: tra la serie contro i Bucks e la prima partita contro i Knicks, Butler ha mantenuto 35.5 punti, 6.8 rimbalzi e 4.7 assist di media.