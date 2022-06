Brooklyn Nets, la ricostruzione è già iniziata: chiusa una trade con Utah

Il post Kevin Durant per i Brooklyn Nets è già iniziato. Praticamente in contemporanea con la richiesta di cessione di KD, i Nets hanno chiuso una trade con gli Utah Jazz.

A Brooklyn arriverà Roycee O’Neale mentre la franchigia di Salt Lake City riceve in cambio una scelta al Draft 2023.

Utah is trading Royce O’Neale to Brooklyn for a first-round pick, sources tell @TheAthletic @Stadium .

Nello specifico la scelta ceduta dai Nets sarà quella meno importante al primo giro fra la loro, quella di Houston e quella di Philadelphia (di cui Brooklyn detiene i diritti).

Brooklyn is sending the lesser of their own, Houston or Philadelphia’s 2023 first-round pick, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022