Profumo di NBA per Alessandro Pajola: giocherà la Summer League

Alessandro Pajola è nel roster dei Dallas Mavericks per la Summer League di quest’estate a Las Vegas.

Nonostante ci siano stati un po’ meno titoli quest’anno per Pajola rispetto all’anno passato, il classe 1999 della Virtus Bologna si è comunque messo in mostra e ora l’NBA ha iniziato a considerarlo in maniera seria:

Alessandro Pajola farà la Summer League con i Dallas Mavericks, annunciano i Mavs. Pajola ha un contratto con la @Virtusbo fino al 2025: la Virtus gli ha concesso il permesso di assaggiare il mondo #NBA75 pic.twitter.com/pvT7eRojMM — Davide Chinellato (@dchinellato) June 30, 2022

Teoricamente Alessandro Pajola è blindatissimo dalla Virtus Bologna fino al 2025 ma sappiamo benissimo che le cose nel basket possono cambiare in fretta. Soprattutto se c’è di mezzo l’NBA.

L’obiettivo del giocatore delle VuNere è farsi vedere il più possibile così da “far innamorare” qualche allenatore perché, non è detto che arriverà subito una chiamata, ma magari tra qualche anno sì. C’è tutto il tempo del mondo per Pajo.