Le clamorose tempistiche dell’arrivo e dell’addio di Kevin Durant ai Brooklyn Nets

Kevin Durant lascerà presto i Brooklyn Nets dopo aver richiesto esplicitamente di essere scambiato. Di fatto finisce il 30 Giugno 2022 la sua avventura con la franchigia di Joseph Tsai, anche se l’addio ufficiale arriverà solo fra qualche giorno e non è ancora chiaro verso quale destinazione.

KD però in sostanza è già un ex giocatore dei Nets. Ed è incredibile che la frattura si sia consumata proprio in questo giorno, esattamente tre anni dopo che si era concretizzato il suo arrivo a Brooklyn insieme a quello di Kyrie Irving e DeAndre Jordan. Anche allora dovette passare qualche giorno prima delle firme e delle ufficialità ma di fatto l’esperienza di Durant ai Nets è durata tre anni esatti: dal 30 Giugno 2019 al 30 Giugno 2022.

In mezzo una pandemia e tre stagioni avare di soddisfazioni, nelle quali Brooklyn non è andata nemmeno vicino all’obiettivo dichiarato di vincere il titolo. Oggi come allora una costante: a svelare la trattativa l’immancabile tweet dell’insider Adrian Wojnarowski.

