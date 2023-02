Brooks colpisce Mitchell lì sotto, scoppia la rissa e poi… “Sono anni che ti faccio il c***”

Clamorosa zuffa nella sfida della notte NBA fra Cleveland Cavaliers e Memphis Grizzlies, poi vinta 128-113 dalla franchigia dell’Ohio.

Nel terzo quarto Dillon Brooks va in penetrazione, viene stoppato da Evan Mobley e Donovan Mitchell cattura il rimbalzo. Cadendo Brooks allunga una mano verso l’inguine di Mitchell e lo colpisce, il giocatore dei Cavs allora gli scaglia il pallone addosso. I due vengono a contatto, ccoppia così la zuffa che coinvolge anche panchine e staff tecnici. Gli arbitri riportano la calma con non poca fatica e cacciano via sia Brooks che Mitchell.

Spida and Dillon Brooks get CHIPPY 😳 pic.twitter.com/jGhYHa8VAS — Bleacher Report (@BleacherReport) February 3, 2023

Lo scontro prosegue nel post-gara con Mitchell che non le manda a dire all’avversario.