La STORIA DIMENTICATA di MICHAEL JORDAN

Quando pensiamo a Michael Jordan, ci vengono in mente tante istantanee della sua vita. Pensiamo a The Shot, ai 63 punti contro Larry Bird, al The Flu Game, oppure al game-winner contro i Jazz alle Finals 1998.

Tutti questi momenti leggendari hanno in comune una cosa: Jordan indossava la maglia dei Chicago Bulls. E con essa continua ad essere ricordato, anche se come sappiamo la fine della sua carriera agli Washington Wizards. Due stagioni quasi surreali, con parecchie ombre e alcune luci. Oggi parliamo della storia dimenticata di Michael Jordan a Washington.

Non fu un’avventura semplice, soprattutto perché iniziò come dirigente e poi divenne giocatore, tant’è che alcuni suoi compagni dissero che Jordan rovinò loro la carriera, sia i più giovani sia quelli meno giovani. D’altronde, quando giochi con Michael Jordan, anche a 40 anni, il gallo nel pollaio è sempre lui.

Se ti piace il video, metti Like su YouTube, segui il nostro canale “Storie di BasketUniverso” e condividi questa storia con tutti i tuoi amici appassionati di NBA.

Leggi e guarda anche se ti va: