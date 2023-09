Canada in semifinale con un super Shai, Slovenia ko fra le polemiche e la rabbia di Doncic

Canada 100 – Slovenia 89

(26-24, 24-26, 30-21, 20-18)

Quarto di finale accesissimo fra Canada e Slovenia, con i nord-americani che sfruttano un break di 11-0 in apertura di terzo periodo. Ma montano le polemiche arbitrali da parte slovena.

Match sempre in equilibrio nel primo tempo, chiuso sul 50-50. A inizio ripresa il Canada allunga con le sue tre stelle (Gilgeous-Alexander, Brooks e Barrett) che scrivono un break di 11-0. Gli sloveni non riusciranno più a rientrare ma lamentano un arbitraggio a senso unico, con bonus sempre speso ben presto. In tal senso il dato dei tiri liberi (33-19 in favore dei canadesi) testimonia di un metro decisamente non accondiscendente nei confronti della Slovenia anche se, va detto, la capacità di andare al ferro dei canadesi è davvero di altissimo profilo.

Le code polemiche comunque iniziano già in campo. Espulso Dillon Brooks per doppio tecnico, il secondo arrivato per aver deriso Prepelic dopo una tripla segnata. Nel finale esplode anche il nervosismo di Doncic, anche lui buttato fuori per somma di falli tecnici, l’ultimo fischiato in seguito all’ennesima, veemente protesta. Con la sua uscita e 16 punti da recuperare con meno di 7′ sul cronometro del quarto periodo, la Slovenia di fatto alza bandiera bianca mentre il Canada festeggia la prima semifinale mondiale della sua storia.

TABELLINI

Canada: Gilgeous-Alexander 31 (10 rimb), Barrett 24, Brooks e Alexander-Walker 14

Slovenia: Doncic 26, K. Prepelic 22, Z. Dragic 10

STATISTICHE COMPLETE

Foto: FIBA