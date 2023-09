Dillon Brooks espulso, attende nel tunnel con i guantoni da boxe

Dillon Brooks, dopo aver deciso l’ultima decisiva partita della seconda fase contro la Spagna, oggi è stato protagonista in negativo nel successo contro la Slovenia che ha consegnato al suo Canada un posto in semifinale. Dopo tre quarti solidi, in cui aveva segnato 14 punti, il nuovo giocatore degli Houston Rockets è stato espulso per una provocazione ad un avversario. In NBA gli sarebbe forse costata un tecnico, ma la FIBA ha regole molto più stringenti in questi casi.

So Dillon Brooks was ejected for this? Weak! #FIBAWC 🇨🇦 pic.twitter.com/tyPbCGBgxv — Doc Naismith ℠ (@DocNaismith) September 6, 2023

Anche senza di lui (e senza Luka Doncic dall’altra parte, anche lui espulso ma per doppio tecnico) il Canada ha vinto. E Brooks era pronto a festeggiare nel tunnel degli spogliatoi. Non in un modo normale, però: il giocatore ha atteso il rientro dei compagni con due guantoni da boxe alle mani, senza un apparente motivo, ripreso dalle telecamere interne.

Dillon Brooks waiting for his teammates in the tunnel with boxing gloves 😂 pic.twitter.com/NMuwTT75v9 — BASKETBALL ON 𝕏 (@BasketballOnX) September 6, 2023

Foto: FIBA